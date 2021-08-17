Командиром потерпевшего крушение Ил-112В был Герой России Николай Куимов
По предварительным данным, все трое членов экипажа военно-транспортного самолёта погибли.
Николай Куимов. Фото © vzlet.mai.ru
Экипаж военно-транспортного самолёта Ил-112В, который потерпел крушение близ аэродрома Кубинка в Подмосковье, состоял из трёх человек. По предварительным данным, это лётчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.
Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев. Коллаж © LIFE. Фото © Филиал "Взлёт" МАИ, © Испытатели, © OK / Николай Хлудеев
Пока не известно, находились ли они на борту самолёта сегодня. По предварительным данным, все трое членов экипажа погибли.
Напомним, опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В потерпел катастрофу при заходе на посадку близ аэродрома Кубинка в Подмосковье. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария произошла во время тренировочного полёта.
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