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Командиром потерпевшего крушение Ил-112В был Герой России Николай Куимов

По предварительным данным, все трое членов экипажа военно-транспортного самолёта погибли.

17 августа, 09:12

Николай Куимов. Фото © vzlet.mai.ru

Экипаж военно-транспортного самолёта Ил-112В, который потерпел крушение близ аэродрома Кубинка в Подмосковье, состоял из трёх человек. По предварительным данным, это лётчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.

Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев. Коллаж © LIFE. Фото © Филиал "Взлёт" МАИ, © Испытатели, © OK / Николай Хлудеев

Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев. Коллаж © LIFE. Фото © Филиал "Взлёт" МАИ, © Испытатели, © OK / Николай Хлудеев

Пока не известно, находились ли они на борту самолёта сегодня. По предварительным данным, все трое членов экипажа погибли.

"Упал, мама дорогая": Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье

"Упал, мама дорогая": Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье

Напомним, опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В потерпел катастрофу при заходе на посадку близ аэродрома Кубинка в Подмосковье. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария произошла во время тренировочного полёта.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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