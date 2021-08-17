Командиром потерпевшего крушение Ил-112В был Герой России Николай Куимов

Экипаж военно-транспортного самолёта Ил-112В, который потерпел крушение близ аэродрома Кубинка в Подмосковье, состоял из трёх человек. По предварительным данным, это лётчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.

Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев. Коллаж © LIFE. Фото © Филиал "Взлёт" МАИ, © Испытатели, © OK / Николай Хлудеев

Пока не известно, находились ли они на борту самолёта сегодня. По предварительным данным, все трое членов экипажа погибли.