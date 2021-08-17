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"Болеет за родину": Политолог оценил заявление Януковича о главной ошибке Украины за 30 лет

Собеседник Лайфа перечислил другие не менее значительные промахи, которые допустила за эти годы Незалежная. Один из них — подписание Беловежских соглашений.

17 августа, 09:12
<p>Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича о том, что главной ошибкой Киева за последние 30 лет стал отказ от дружеских отношений с Россией, говорит о его беспокойстве за свою родину, заявил политолог Леонид Савин в беседе с Лайфом. Однако он полагает, что это не самый главный промах властей Незалежной, хотя, безусловно, серьёзный.

"Первая ошибка — это подписание Беловежских соглашений, когда [Леонид] Кравчук участвовал в этом сговоре. А дальше катилась Украина в сторону той бездны, в которой сейчас находится, постепенно. Это [отказ от добрососедства] может спровоцировать дальнейшую гражданскую войну, которая охватит другие регионы, это приведёт к росту сепаратизма в западных частях", говорит Савин.

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По мнению собеседника Лайфа, другие страны могут взять Украину под своё покровительство. Это Польша, Венгрия, Румыния и Словакия, которые являются членами ЕС и НАТО. Политолог при этом отметил, что Виктор Янукович высказался публично, потому что продолжает "болеть за свою родину" и имеет право высказывать подобные мысли.

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"Всё-таки это был государственный деятель высокого уровня, при нём произошёл государственный переворот и частично против него лично был направлен", заключил собеседник Лайфа.

Ранее Янукович назвал главную ошибку Украины за последние 30 лет. По его словам, накануне Дня независимости страна сама оказалась зависима от других государств.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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