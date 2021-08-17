Заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича о том, что главной ошибкой Киева за последние 30 лет стал отказ от дружеских отношений с Россией, говорит о его беспокойстве за свою родину, заявил политолог Леонид Савин в беседе с Лайфом. Однако он полагает, что это не самый главный промах властей Незалежной, хотя, безусловно, серьёзный.

"Первая ошибка — это подписание Беловежских соглашений, когда [Леонид] Кравчук участвовал в этом сговоре. А дальше катилась Украина в сторону той бездны, в которой сейчас находится, постепенно. Это [отказ от добрососедства] может спровоцировать дальнейшую гражданскую войну, которая охватит другие регионы, это приведёт к росту сепаратизма в западных частях", — говорит Савин.

По мнению собеседника Лайфа, другие страны могут взять Украину под своё покровительство. Это Польша, Венгрия, Румыния и Словакия, которые являются членами ЕС и НАТО. Политолог при этом отметил, что Виктор Янукович высказался публично, потому что продолжает "болеть за свою родину" и имеет право высказывать подобные мысли.

"Всё-таки это был государственный деятель высокого уровня, при нём произошёл государственный переворот и частично против него лично был направлен", — заключил собеседник Лайфа.