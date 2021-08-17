Амёба съела мозг искупавшегося в озере семилетнего мальчика за несколько дней

В американском городе Техейма, штат Калифорния, семилетний мальчик скончался после купания в местном озере из-за пожирающей мозг амёбы. О шокирующем случае сообщило The Associated Press.

В организм ребёнка одноклеточная неглерия Фоулера попала через нос. 30 июля его в тяжёлом состоянии доставили в медицинское учреждение, но спасти мальчика не удалось. Спустя всего несколько дней он скончался.

Данный паразит обитает в пресных и искусственных водоёмах, в том числе и в плохо обработанных бассейнах, где температура воды составляет 25–32°С. При попадании в нос амёба начинает своё путешествие к головному мозгу, который она, спровоцировав первичный амёбный менингоэнцефалит, фактически съедает. Если одноклеточное окажется в желудке, то никаких негативных последствий не последует. Помимо первичного амёбного менингоэнцефалита амёба способна вызвать поражение спинного мозга и стать причиной паралича.

Случаи заражения неглерией Фоулера довольно редки, в Калифорнии за 50 лет произошло 10 таких происшествий. В России эти одноклеточные нечасто встречаются, но специалисты рекомендуют осторожнее относиться к купанию в пресных водоёмах.