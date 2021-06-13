Место забора проб мерзлоты, проведённого в 2015 году российскими учёными. Фото © Cell

Река Алазея, Среднеколымский улус, восток Якутии. Тундра. Среднегодовая температура — около –13 градусов. А под землёй, начиная с глубины примерно 30–50 сантиметров и вплоть до 800 метров, круглый год держится примерно –10. Это край мерзлоты, которую учёным не нравится называть вечной, они предпочитают слово "многолетняя". Именно сюда в 2015 году приехала команда исследователей Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН с буровой установкой. Учёные орудовали ею максимально аккуратно — чтобы под землю не попадала поверхностная жизнь.

Процесс бурения для забора проб мерзлотных отложений. Фото © Cell

Мы регулярно, практически каждый год ездим в экспедиции, привозим новые керны и какое-то количество проб оттуда высеваем. Мы хотим выяснить, как долго организм может существовать в состоянии криптобиоза, то есть в состоянии замедленного или вообще остановленного метаболизма. Было известно, что коловратки и тихоходки несколько десятков лет могут лежать, но где предел, было непонятно Станислав Малявин Ведущий автор исследования, научный сотрудник лаборатории криологии почв Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН

В итоге добурили до 20-метровой глубины, но самой интересной оказалась глубина около 3,5 метра. Это уровень отложений времён позднего плейстоцена, то есть эпохи с 126 до 11–12 тысяч лет назад. Оттуда подняли тёмно-серый суглинок с бурыми вкраплениями, останками древних растений и ледяными прослойками.

Обработка собранных проб древних мерзлотных отложений. Фото © Cell

Уже через несколько минут его положили в стерильный мешок и отправили в переносной морозильник, там было –20. А через три месяца образцы достали, от них — опять же, очень быстро — скальпелем отрезали края, а частицы из сердцевины поместили в герметично закрытые ёмкости с питательной средой — так называемые чашки Петри. Их держали при температуре +18 градусов. И через неделю в них началась жизнь.

Этот образец был довольно богатым. Там были, во-первых, нематоды — это тоже многоклеточные организмы, — а кроме того, там были одноклеточные, довольно много. Могу даже сказать вам по секрету, что мы не все организмы оттуда выбираем, потому что их довольно много Станислав Малявин Ведущий автор исследования, научный сотрудник лаборатории криологии почв Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН

Но главными героями исследования стали черви-коловратки: пусть микроскопические, но всё же сравнительно сложные существа, у которых, например, есть мозг, кишечник. В образцах их насчитали в общей сложности несколько десятков. Живых. Десять особей извлекли, накормили из пипетки питательной жидкостью и расселили по одной в специальных лунках. Через несколько дней шесть из них погибли, но оставшиеся четыре успешно дали потомство и основали колонии. Надо сказать, что коловратки плодятся партеногенезом — это считается всё же половым способом размножения, поскольку плод развивается из половой клетки, но партнёр для этого не нужен.

Коловратка, извлечённая из образца мерзлоты возрастом 24 тысячи лет. Видео © Cell

Отдельно несколько образцов суглинка отправили в лабораторию Университета Аризоны — там провели радиоуглеродный анализ для определения возраста. Результат такой: 23 960 – 24 485 лет. Это значит, что найденные в этой почве организмы сохранились с древних времён.

Вполне возможно, что это не предел, точно не предел, потому что жизнеспособные бактерии доставали из образцов возрастом миллионы лет. У нас есть амёба, которую вытащили из образца возрастом 500 тысяч лет Станислав Малявин Ведущий автор исследования, научный сотрудник лаборатории криологии почв Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН

То, что коловратки родились в эпоху плейстоцена, подтверждает и их генетический анализ: он показал, что это представители вымершего вида. Как выяснилось, их потомки сейчас обитают в Бельгии и соседних с ней странах, но они от своих предков довольно сильно отличаются. Учёные решили сравнить живучесть древних червей и их нынешних дальних родственников. Для этого тех и других одновременно заморозили до –15 градусов и так продержали ещё неделю. Сам процесс замораживания занял примерно 45 минут. Исследователи объяснили, что в это время вода внутри живого организма превращается в кристаллы льда, а они могут разрывать на части клетки и даже разрушать сложные молекулы.

В данном случае режим заморозки был наименее щадящим. Мы по техническим причинам не могли наблюдать образование кристаллов льда, но нам известно из литературы, что при такой скорости кристаллы всегда образуются. Это означает, что внутри тела коловратки — не в её клетках — образовывались кристаллы, но они это выдержали Станислав Малявин Ведущий автор исследования, научный сотрудник лаборатории криологии почв Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН

Затем в течение примерно десяти часов их размораживали, а потом смотрели, какие из них ожили. Выяснилось, что плейстоценовые коловратки благополучно перенесли и повторную заморозку, хотя некоторые их потомки оказались хилыми.

Кстати, коловратки очень интересуют сторонников панспермии — теории о космическом происхождении жизни на Земле. Она предполагает, что некие чрезвычайно живучие микроскопические существа могли попасть на нашу планету вместе с упавшим астероидом или метеоритом. Кстати, в 2019 году червей-коловраток Adineta vaga (это наши современники из Бельгии) отправили на МКС и две недели держали в открытом космосе. Они выжили. То есть многие погибли, но не все.

Но как они это выдерживают?

Оказывается, у них есть примерно такой же механизм, как и, например, у тихоходок: они умеют себя обезвоживать, "высушиваться" и таким образом сводить обмен веществ почти к нулю.

Главное условие сохранения в течение такого долгого времени — это замедление метаболизма, потому что, во-первых, при этом не нужна энергия, а во-вторых, разнообразные вредные воздействия, например кристаллы льда или само отсутствие воды, влияют на работающие механизмы клеточные. Если механизм не работает, его невозможно сломать. Нарушить биохимические процессы невозможно, если они не идут Станислав Малявин Ведущий автор исследования, научный сотрудник лаборатории криологии почв Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН

Вот только тихоходки в таком состоянии понемногу накапливают вещество, от которого как бы стекленеют, оно называется трегалозой. А коловратки обходятся без него. Значит, у них этот анабиоз идёт как-то по-другому.

Мы не очень точно понимаем механизм, как они это делают. Изучая их, мы можем применить каким-то образом эти механизмы для того, чтобы консервировать разнообразные виды тканей, для криобиологии Станислав Малявин Ведущий автор исследования, научный сотрудник лаборатории криологии почв Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН

А что если всё это в мерзлоте само оживёт?

В Институте физико-химических и биологических проблем почвоведения на этот вопрос ответили очень просто: на самом деле это происходит постоянно. И дело не только — и не столько — в глобальном потеплении. Как разъяснил Станислав Малявин, на протяжении всего голоцена, то есть последние 10–12 тысяч лет, реки понемногу размывают отложения многолетней мерзлоты вместе со всем их спящим содержимым.

Каждый год на этих отложениях миллионы тонн выходят в окружающую среду, и их просто уносит рекой. И, конечно, организмы, которые там существуют, безусловно, попадают в окружающую среду, смешиваются с современными. И в конечном итоге все патогены, которые там были, они тоже уже все с нами Станислав Малявин Ведущий автор исследования, научный сотрудник лаборатории криологии почв Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН

Впрочем, он призвал не беспокоиться об этом понапрасну: учёный убеждён, что эволюция не могла породить в древние времена ничего такого, о чём у биологов нет никакого представления сейчас.

Ничего революционно нового за это время появиться не могло. В целом вся флора и фауна, все микроорганизмы какие были тогда, такие есть и сейчас. Мы их все более-менее знаем, и какого-то страшного вируса или страшной бактерии, о которой бы мы не знали сейчас, быть не могло Станислав Малявин Ведущий автор исследования, научный сотрудник лаборатории криологии почв Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН