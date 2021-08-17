Горбачёв назвал неудачной затеей военную кампанию США в Афганистане
По словам политика, в её основе лежали невнятные геополитические замыслы.
Фото © ТАСС / Alexander Zemlianichenko
Миру стоит извлечь уроки из ситуации, которая сложилась в Афганистане, чтобы не повторить подобных ошибок в будущем. Таким мнением поделился первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв. Именно по его инициативе в своё время начался вывод из Афганистана советских войск.
"Надо было признать неудачу ещё раньше. Сейчас важно извлечь уроки и как минимум не повторять подобных ошибок", — сказал Горбачёв в беседе с РИА "Новости".
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По словам политика, на первых этапах Россия поддержала Запад в идее направить военный контингент в Афганистан, однако затея эта с самого начала была провальной. В её основе были невнятные геополитические замыслы, смешанные с попытками демократизации многоплеменного общества, подчеркнул Горбачёв.
Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Байден выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что цели присутствия военного контингента США в Афганистане в конечном итоге были достигнуты.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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