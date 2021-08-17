Горбачёв назвал неудачной затеей военную кампанию США в Афганистане

Миру стоит извлечь уроки из ситуации, которая сложилась в Афганистане, чтобы не повторить подобных ошибок в будущем. Таким мнением поделился первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв. Именно по его инициативе в своё время начался вывод из Афганистана советских войск.

"Надо было признать неудачу ещё раньше. Сейчас важно извлечь уроки и как минимум не повторять подобных ошибок", — сказал Горбачёв в беседе с РИА "Новости".

По словам политика, на первых этапах Россия поддержала Запад в идее направить военный контингент в Афганистан, однако затея эта с самого начала была провальной. В её основе были невнятные геополитические замыслы, смешанные с попытками демократизации многоплеменного общества, подчеркнул Горбачёв.