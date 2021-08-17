НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Горбачёв назвал неудачной затеей военную кампанию США в Афганистане

По словам политика, в её основе лежали невнятные геополитические замыслы.

17 августа, 08:50
<p>Фото © ТАСС / Alexander Zemlianichenko</p>

Фото © ТАСС / Alexander Zemlianichenko

Миру стоит извлечь уроки из ситуации, которая сложилась в Афганистане, чтобы не повторить подобных ошибок в будущем. Таким мнением поделился первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв. Именно по его инициативе в своё время начался вывод из Афганистана советских войск.

"Надо было признать неудачу ещё раньше. Сейчас важно извлечь уроки и как минимум не повторять подобных ошибок", — сказал Горбачёв в беседе с РИА "Новости".

"Триллион потрачен в никуда": В МИД назвали закономерным итогом политики США приход талибов к власти в Афганистане

"Триллион потрачен в никуда": В МИД назвали закономерным итогом политики США приход талибов к власти в Афганистане

По словам политика, на первых этапах Россия поддержала Запад в идее направить военный контингент в Афганистан, однако затея эта с самого начала была провальной. В её основе были невнятные геополитические замыслы, смешанные с попытками демократизации многоплеменного общества, подчеркнул Горбачёв.

Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Байден выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что цели присутствия военного контингента США в Афганистане в конечном итоге были достигнуты.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Политолог скептически оценил заявление Байдена о выводе войск США из Афганистана

сегодня в 09:47

Амёба съела мозг искупавшегося в озере семилетнего мальчика за несколько дней

сегодня в 08:58

Кабмин направит более 21 миллиарда рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет

сегодня в 09:49

СК начал проверку по факту крушения военного Ил-112В в Подмосковье

сегодня в 10:09

Двухлетнего малыша, которого отец выбросил с пятого этажа, выписали из больницы

сегодня в 10:08

Новости партнеров

Layer 1