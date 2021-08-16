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Байден считает, что США выполнили свои цели по борьбе с терроризмом в Афганистане

Американский лидер отметил, что сегодня террористическая угроза вышла далеко за пределы Афганистана.

16 августа, 20:32
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Президент США Джо Байден заявил, что Америка выполнила свои цели по борьбе с террористической группировкой "Аль-Каида"* в Афганистане. Теперь Соединённые Штаты, по словам политика, должны бороться с терроризмом в других странах.

"Мы отправились в Афганистан почти 20 лет назад с чёткими целями — найти тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года, а также сделать так, чтобы "Аль-Каида" не могла использовать Афганистан в качестве базы для нападения на нас вновь. Мы достигли [этой цели]. Мы существенно ослабили "Аль-Каиду" в Афганистане", — сказал Байден в телеобращении.

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Американский лидер добавил, что сегодня террористическая угроза вышла далеко за пределы Афганистана.

"Аш-шабаб"* в Сомали, "Аль-Каида на Аравийском полуострове"*, "Джебхат ан-нусра"* в Сирии, ИГИЛ*, пытавшееся создать халифат в Сирии и Ираке, а также организующее ячейки во многих странах Африки и Азии. Эти угрозы требуют нашего внимания и наших ресурсов", — заявил Байден.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

* Деятельность отмеченных организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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