Байден считает, что США выполнили свои цели по борьбе с терроризмом в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил, что Америка выполнила свои цели по борьбе с террористической группировкой "Аль-Каида"* в Афганистане. Теперь Соединённые Штаты, по словам политика, должны бороться с терроризмом в других странах.

"Мы отправились в Афганистан почти 20 лет назад с чёткими целями — найти тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года, а также сделать так, чтобы "Аль-Каида" не могла использовать Афганистан в качестве базы для нападения на нас вновь. Мы достигли [этой цели]. Мы существенно ослабили "Аль-Каиду" в Афганистане", — сказал Байден в телеобращении.