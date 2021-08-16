Путин поручил провести Всероссийский антикоррупционный форум
Доклад о результатах исполнения поручения необходимо представить до 15 августа 2023 года.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Никольский Алексей
Президент России Владимир Путин дал поручение Федеральному казначейству РФ организовать проведение Всероссийского антикоррупционного форума. Об этом сказано в указе главы государства "О национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы", который появился на официальном интернет-портале правовой информации.
"Федеральному казначейству организовать проведение Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов", — говорится в документе.
Как уточняется, доклад о результатах исполнения данного поручения необходимо представить до 15 августа 2023 года.
Ранее сообщалось, что Путин поручил Генпрокуратуре до 10 декабря представить предложения по детализации размещаемых в Интернете данных о доходах.
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