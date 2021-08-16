НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин поручил провести Всероссийский антикоррупционный форум

Доклад о результатах исполнения поручения необходимо представить до 15 августа 2023 года.

16 августа, 20:21
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Никольский Алексей</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин дал поручение Федеральному казначейству РФ организовать проведение Всероссийского антикоррупционного форума. Об этом сказано в указе главы государства "О национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы", который появился на официальном интернет-портале правовой информации.

"Федеральному казначейству организовать проведение Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов", — говорится в документе.

Путин утвердил четырёхлетний план противодействия коррупции в России

Путин утвердил четырёхлетний план противодействия коррупции в России

Как уточняется, доклад о результатах исполнения данного поручения необходимо представить до 15 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что Путин поручил Генпрокуратуре до 10 декабря представить предложения по детализации размещаемых в Интернете данных о доходах.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Путин поручил представить предложения по детализации данных о доходах в Сети

сегодня в 19:56

Байден: Россия и Китай рассчитывали, что США останутся в Афганистане

сегодня в 20:38

Байден считает, что США выполнили свои цели по борьбе с терроризмом в Афганистане

сегодня в 20:32

Байден заявил, что США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане

сегодня в 20:11

ХАМАС поздравило "Талибан" с победой над "американской оккупацией" в Афганистане

сегодня в 20:00

Новости партнеров

Layer 1