Путин поручил провести Всероссийский антикоррупционный форум

Президент России Владимир Путин дал поручение Федеральному казначейству РФ организовать проведение Всероссийского антикоррупционного форума. Об этом сказано в указе главы государства "О национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы", который появился на официальном интернет-портале правовой информации.

"Федеральному казначейству организовать проведение Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов", — говорится в документе.

Как уточняется, доклад о результатах исполнения данного поручения необходимо представить до 15 августа 2023 года.