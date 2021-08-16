Путин поручил представить предложения по детализации данных о доходах в Сети

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 10 декабря представить предложения по детализации размещаемых в Интернете данных о доходах. Об этом говорится в указе "О национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы", опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Генеральной прокуратуре РФ подготовить <...> и представить предложения по детализации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещаемых в сети Интернет, с учётом рекомендаций Группы государств против коррупции", — говорится в тексте документа.