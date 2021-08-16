Путин поручил представить предложения по детализации данных о доходах в Сети
Указ главы государства "О национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Никольский Алексей
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 10 декабря представить предложения по детализации размещаемых в Интернете данных о доходах. Об этом говорится в указе "О национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы", опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Генеральной прокуратуре РФ подготовить <...> и представить предложения по детализации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещаемых в сети Интернет, с учётом рекомендаций Группы государств против коррупции", — говорится в тексте документа.
Также глава государства поручил СК, МВД и ФСБ ежегодно до 1 марта представлять отчёты о новых видах коррупции с применением цифровых технологий и подготовить предложения по проверке цифровых активов и цифровой валюты.
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