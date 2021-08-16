Путин наградил свыше 250 медиков за вклад в борьбу с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков за их вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ордена, медали и почётные звания получили более 250 медицинских работников. В частности, за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавируса глава государства наградил орденом Пирогова гендиректора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главного внештатного кардиолога Минздрава России Сергея Бойцова.

Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена заместитель гендиректора — заведующая отделом Национального медицинского исследовательского центра гематологии, главный внештатный трансфузиолог Минздрава РФ Татьяна Гапонова.