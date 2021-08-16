НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин наградил свыше 250 медиков за вклад в борьбу с коронавирусом в России

В частности, ордена Пирогова удостоен главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

16 августа, 19:27
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Никольский Алексей</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков за их вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ордена, медали и почётные звания получили более 250 медицинских работников. В частности, за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавируса глава государства наградил орденом Пирогова гендиректора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главного внештатного кардиолога Минздрава России Сергея Бойцова.

Путин призвал дополнительно поддержать медиков на фоне пандемии

Путин призвал дополнительно поддержать медиков на фоне пандемии

Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена заместитель гендиректора — заведующая отделом Национального медицинского исследовательского центра гематологии, главный внештатный трансфузиолог Минздрава РФ Татьяна Гапонова.

Ранее глава государства высказался в поддержку одинакового базового оклада для медиков.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1