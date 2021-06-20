Путин высказался в поддержку одинакового базового оклада для медиков
Специальные выплаты во время пандемии коронавируса получили уже почти 1,2 млн работников здравоохранения. На эти цели уже направлено более 350 млрд рублей.
Владимир Путин. Фото © Пресс-служба Президента РФ
Путин высказался в поддержку одинакового базового оклада для медиков. Видео © Пресс-служба Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России выделено уже более 350 млрд рублей на специальные выплаты медикам в пандемию коронавируса. Государство продолжит оказывать им поддержку. Об этом российский лидер сказал в видеообращении по случаю Дня медицинского работника.
"Всего специальные выплаты получили почти один миллион 200 тысяч работников здравоохранения. На эти цели уже направлено более 350 млрд рублей", — сказал Путин, добавив, что "эти выплаты будут продолжены".
Глава государства отметил, что важнейшим вопросом является оплата труда, соразмерная нагрузке и ответственности. В период эпидемии власти особо поддерживают медиков, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусом.
"Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковый для всех регионов размер базового оклада и сверх этого понятный прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок", — сказал Путин.
Также он коснулся вопроса разработки новых вакцин и лекарств от коронавирусной инфекции. Лидер страны отметил, что нужно наращивать темпы вакцинации в стране.
"Сейчас наша общая задача — сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь необходимо наращивать темпы вакцинации", — сказал глава государства.
Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко представить к госнаградам всех тех, кто участвовал в разработке вакцин от ковида. Кроме того, вице-премьеру Татьяне Голиковой глава государства поручил подумать над материальным поощрением этих специалистов.
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