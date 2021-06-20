Путин высказался в поддержку одинакового базового оклада для медиков. Видео © Пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России выделено уже более 350 млрд рублей на специальные выплаты медикам в пандемию коронавируса. Государство продолжит оказывать им поддержку. Об этом российский лидер сказал в видеообращении по случаю Дня медицинского работника.

"Всего специальные выплаты получили почти один миллион 200 тысяч работников здравоохранения. На эти цели уже направлено более 350 млрд рублей", — сказал Путин, добавив, что "эти выплаты будут продолжены".

Глава государства отметил, что важнейшим вопросом является оплата труда, соразмерная нагрузке и ответственности. В период эпидемии власти особо поддерживают медиков, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусом.

"Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковый для всех регионов размер базового оклада и сверх этого понятный прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок", — сказал Путин.

Также он коснулся вопроса разработки новых вакцин и лекарств от коронавирусной инфекции. Лидер страны отметил, что нужно наращивать темпы вакцинации в стране.

"Сейчас наша общая задача — сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь необходимо наращивать темпы вакцинации", — сказал глава государства.