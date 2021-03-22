Путин поручил представить создателей антиковидных вакцин к госнаградам
Также глава государства распорядился подумать над материальным поощрением разработчиков препаратов.
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Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко представить к госнаградам всех тех, кто участвовал в разработке вакцин от ковида. Кроме того, вице-премьеру Татьяне Голиковой глава государства поручил подумать над материальным поощрением этих специалистов.
"Над этой проблемой трудились сотни людей. Представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам", — заявил российский лидер на совещании по наращиванию производства вакцин и ходе вакцинации.
А ранее Лайф сообщал, что применение российской вакцины "Спутник V" одобрило уже 55 стран. Таким образом, препарат разрешён в странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек и занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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