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Путин поручил представить создателей антиковидных вакцин к госнаградам

Также глава государства распорядился подумать над материальным поощрением разработчиков препаратов.

22 марта 2021, 14:20
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64955/photos/65202" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко представить к госнаградам всех тех, кто участвовал в разработке вакцин от ковида. Кроме того, вице-премьеру Татьяне Голиковой глава государства поручил подумать над материальным поощрением этих специалистов.

"Над этой проблемой трудились сотни людей. Представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам", — заявил российский лидер на совещании по наращиванию производства вакцин и ходе вакцинации.

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А ранее Лайф сообщал, что применение российской вакцины "Спутник V" одобрило уже 55 стран. Таким образом, препарат разрешён в странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек и занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

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Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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