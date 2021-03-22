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Применение российской вакцины "Спутник V" одобрило уже 55 стран

Регистрация препарата на Маврикии прошла по ускоренной процедуре.

22 марта 2021, 13:24
<p>Фото © Getty Images / Morteza Nikoubazl / NurPhoto</p>

Фото © Getty Images / Morteza Nikoubazl / NurPhoto

Маврикий стал 55-й страной, которая одобрила применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

"Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", — отметили в РФПИ.

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Таким образом, "Спутник V" одобрен в странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек и занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

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Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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