Членство арестованного губернатора Пензенской области в "Единой России" приостановлено
Под стражей глава региона проведёт два месяца.
Иван Белозерцев. Фото © Портал Правительства Пензенской области
Членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению в получении взятки, в "Единой России" приостановлено. Такое решение принял президиум политсовета регионального отделения партии, сообщается на сайте пензенского отделения.
"В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании в соответствии с партийным уставом принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела", — говорится в записи.
Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно 21 марта. Накануне в особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили миллионы рублей наличными. По данным источника Лайфа, было найдено 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег).
По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель и ещё четыре человека. Всем им уже предъявили обвинение. СК назвал размер взятки, которую губернатор Пензенской области получил от Шпигеля.
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