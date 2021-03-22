Членство арестованного губернатора Пензенской области в "Единой России" приостановлено

Членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению в получении взятки, в "Единой России" приостановлено. Такое решение принял президиум политсовета регионального отделения партии, сообщается на сайте пензенского отделения.

"В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании в соответствии с партийным уставом принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела", — говорится в записи.

Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно 21 марта. Накануне в особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили миллионы рублей наличными. По данным источника Лайфа, было найдено 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег).

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