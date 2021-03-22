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Членство арестованного губернатора Пензенской области в "Единой России" приостановлено

Под стражей глава региона проведёт два месяца.

22 марта 2021, 13:08
<p>Иван Белозерцев. Фото © <a href="https://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/292545/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Портал Правительства Пензенской области</a></p>

Иван Белозерцев. Фото © Портал Правительства Пензенской области

Членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, арестованного по обвинению в получении взятки, в "Единой России" приостановлено. Такое решение принял президиум политсовета регионального отделения партии, сообщается на сайте пензенского отделения.

"В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании в соответствии с партийным уставом принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела", — говорится в записи.

Губернатора Пензенской области арестовали на два месяца

Губернатора Пензенской области арестовали на два месяца

Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно 21 марта. Накануне в особняке чиновника прошли обыски, в ходе которых следователи обнаружили миллионы рублей наличными. По данным источника Лайфа, было найдено 360 миллионов рублей (это примерно 73 килограмма денег).

В Кремле прокомментировали задержание губернатора Пензенской области

В Кремле прокомментировали задержание губернатора Пензенской области

По этому делу задержаны также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель и ещё четыре человека. Всем им уже предъявили обвинение. СК назвал размер взятки, которую губернатор Пензенской области получил от Шпигеля.

Лайф снял с коптера особняк обвиняемого в получении взятки губернатора Пензенской области

Лайф снял с коптера особняк обвиняемого в получении взятки губернатора Пензенской области

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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