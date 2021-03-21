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Бывшего тестя Николая Баскова задержали по делу главы Пензенской области

Его подозревают в даче взятки губернатору.

21 марта 2021, 08:26
<p>Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1546987/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

Фото © СК РФ

По делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержан бизнесмен и бывший продюсер Николая Баскова Борис Шпигель. Об этом сообщает Следственный комитет.

Как уточняется, в доме и на рабочем месте предпринимателя прошли обыски.

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Напомним, ранее стало известно о задержании главы Пензенской области. Белозерцева подозревают в совершении должностных преступлений. По предварительной версии правоохранителей, речь идёт о заключении госконтрактов через подставные компании.

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А ранее Лайф писал, что в Челябинской области арестовали мэра города Троицка по обвинению в превышении должностных полномочий. Александра Виноградова задержали в рамках уголовного дела в отношении одного из его замов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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