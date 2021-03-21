Бывшего тестя Николая Баскова задержали по делу главы Пензенской области
Его подозревают в даче взятки губернатору.
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По делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержан бизнесмен и бывший продюсер Николая Баскова Борис Шпигель. Об этом сообщает Следственный комитет.
Как уточняется, в доме и на рабочем месте предпринимателя прошли обыски.
Напомним, ранее стало известно о задержании главы Пензенской области. Белозерцева подозревают в совершении должностных преступлений. По предварительной версии правоохранителей, речь идёт о заключении госконтрактов через подставные компании.
А ранее Лайф писал, что в Челябинской области арестовали мэра города Троицка по обвинению в превышении должностных полномочий. Александра Виноградова задержали в рамках уголовного дела в отношении одного из его замов.
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