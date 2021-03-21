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"Единая Россия" приостановит членство задержанного губернатора Пензенской области

Если обвинительный приговор вступит в силу, чиновник будет исключён из партии.

21 марта 2021, 09:58
<p>Иван Белозерцев. Фото © <a href="https://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/292545/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Портал Правительства Пензенской области</a></p>

Иван Белозерцев. Фото © Портал Правительства Пензенской области

Членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в "Единой России" будет приостановлено в ближайшее время. Об этом заявил заместитель секретаря генерального совета партии Евгений Ревенко.

"В партии предусмотрена чёткая процедура: при предъявлении официального обвинения в совершении преступления автоматически приостанавливается членство в партии до решения суда", — приводит слова Ревенко РИА "Новости".

Он также уточнил, что за вступлением в силу обвинительного приговора суда следует исключение из партии. При оправдании же членство будет восстановлено.

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Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно ранее. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников области прошли обыски. По делу главы Пензенской области задержан также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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