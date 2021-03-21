"Единая Россия" приостановит членство задержанного губернатора Пензенской области
Если обвинительный приговор вступит в силу, чиновник будет исключён из партии.
Иван Белозерцев. Фото © Портал Правительства Пензенской области
Членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в "Единой России" будет приостановлено в ближайшее время. Об этом заявил заместитель секретаря генерального совета партии Евгений Ревенко.
"В партии предусмотрена чёткая процедура: при предъявлении официального обвинения в совершении преступления автоматически приостанавливается членство в партии до решения суда", — приводит слова Ревенко РИА "Новости".
Он также уточнил, что за вступлением в силу обвинительного приговора суда следует исключение из партии. При оправдании же членство будет восстановлено.
Напомним, о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки стало известно ранее. Правоохранители допросили его, а у ряда чиновников области прошли обыски. По делу главы Пензенской области задержан также фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель.
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