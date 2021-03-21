"Единая Россия" приостановит членство задержанного губернатора Пензенской области

Членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в "Единой России" будет приостановлено в ближайшее время. Об этом заявил заместитель секретаря генерального совета партии Евгений Ревенко.

"В партии предусмотрена чёткая процедура: при предъявлении официального обвинения в совершении преступления автоматически приостанавливается членство в партии до решения суда", — приводит слова Ревенко РИА "Новости".

Он также уточнил, что за вступлением в силу обвинительного приговора суда следует исключение из партии. При оправдании же членство будет восстановлено.

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