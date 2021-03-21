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СМИ сообщили о задержании губернатора Пензенской области

Главу региона подозревают в совершении должностных преступлений.

21 марта 2021, 08:02
<p>Фото © Егор Алеев / ТАСС</p>

Фото © Егор Алеев / ТАСС

Задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, передаёт ТАСС. Главу региона подозревают в получении взятки.

"Да, он задержан по подозрению в получении взятки", — указал источник агентства в правоохранительных органах.

Как отмечает ТАСС, губернатора опрашивают, а у ряда чиновников области сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД проводят обыски.

Между тем пресс-секретарь Белозерцева Дина Черёмушкина в своём телеграм-канале написала, что не располагает "данными относительно информации о действиях силовых структур, распространяющейся в социальных сетях".

Буквально неделю назад глава Пензенской области раскритиковал покупку его портретов в школе за деньги родителей. Белозерцев поручил министру образования региона провести проверку и наказать виновных.

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Напомним, в сентябре 2020-го Иван Белозерцев одержал победу на губернаторских выборах. Регион он возглавляет с 21 сентября 2015 года.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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