СМИ сообщили о задержании губернатора Пензенской области

Задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, передаёт ТАСС. Главу региона подозревают в получении взятки.

"Да, он задержан по подозрению в получении взятки", — указал источник агентства в правоохранительных органах.

Как отмечает ТАСС, губернатора опрашивают, а у ряда чиновников области сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД проводят обыски.

Между тем пресс-секретарь Белозерцева Дина Черёмушкина в своём телеграм-канале написала, что не располагает "данными относительно информации о действиях силовых структур, распространяющейся в социальных сетях".

Буквально неделю назад глава Пензенской области раскритиковал покупку его портретов в школе за деньги родителей. Белозерцев поручил министру образования региона провести проверку и наказать виновных.

Напомним, в сентябре 2020-го Иван Белозерцев одержал победу на губернаторских выборах. Регион он возглавляет с 21 сентября 2015 года.

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