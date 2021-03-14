Губернатор Пензенской области раскритиковал покупку его портретов в школе за деньги родителей

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был очень огорчён, узнав из местных СМИ, что в школе № 78 города Пензы родителей обязали закупить его портреты, чтобы повесить в классах.

Ранее издание "7х7" сообщило, что "срочно" приобрести изображения главы региона и президента России потребовали классные руководители и родительские комитеты. По словам губернатора, если это правда, то должностные лица допустили самоуправство.

"Очень огорчён. Я в подобном проявлении "уважения" к себе не нуждаюсь. И такие действия осуждаю", — приводит слова Белозерцева его пресс-секретарь Дина Черемушкина в своём телеграм-канале.

Глава региона поручил министру образования Пензенской области провести в школе служебную проверку и привлечь виновных к ответственности. Губернатор заранее извинился перед родителями, если информация подтвердится.

Также Белозерцев напомнил, что любые поборы в образовательных учреждениях запрещены. Он попросил сразу же сообщать о подобных действиях со стороны, а если инициатива исходила от родительских комитетов — призвал больше не совершать таких действий впредь.

Ранее скандал произошёл в пермской школе. Повар голыми руками перемешала салат, и это попало на видео.

Авторы