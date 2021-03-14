"Я не мог об этом мечтать": Криштиану Роналду обратился к Пеле после того, как побил его рекорд по голам

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился к легендарному бразильцу Пеле после того, как побил его рекорд по числу голов в официальных матчах.

"Последние несколько недель были наполнены новостями и статистикой, где меня объявляли лучшим бомбардиром в истории футбола, превзошедшим Пеле, на счету которого 757 голов в официальных матчах, — написал форвард в "Инстаграме".

Роналду поблагодарил за признание своих трудов и объяснил, почему не признавал рекорд ранее. Напомним, португалец стал лучшим бомбардиром в официальных футбольных матчах ещё в январе, забив свой 760-й мяч в финале Суперкубка Италии против "Наполи", на счету Пеле 757. Однако Криштиану считал, что в активе бразильской легенды 767 голов, так как он ещё девять раз отличился за сборную штата Сан-Паулу и забил один мяч за армейскую команду. Но после хет-трика в ворота "Кальяри" в воскресенье Роналду превзошёл и эту цифру.

"Сегодня, когда я достиг отметки 770 официальных голов в профессиональной карьере, я в первую очередь обращаюсь к Пеле. Нет ни одного игрока в мире, который бы не вырос, слушая истории о его играх, голах и достижениях, я не исключение. Именно поэтому я полон радости и гордости, признавая голы, которые вывели меня на первое место в мировом списке бомбардиров, позволив превзойти рекорд Пеле. Я не мог об этом мечтать, когда рос ребёнком на Мадейре", — отметил спортсмен.

Легендарный бразилец в долгу не остался.

"Криштиану, жизнь — это одиночный полёт. Каждый совершает своё собственное путешествие, и как же прекрасно твоё! Я очень восхищаюсь тобой, люблю смотреть, как ты играешь, это ни для кого не секрет. Поздравляю с побитием моего рекорда по голам в официальных матчах. Единственное, о чём я жалею, это о том, что я не могу тебя сегодня обнять. Но я оставляю это фото в твою честь с большой любовью как символ дружбы, которая длится уже много лет", — написал Пеле в "Инстаграме".

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