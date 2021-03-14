Партия Меркель объяснила худшие в истории результаты на региональных выборах в Германии
По словам генсека ХДС, с самого начала было очевидно, что "этот год будет сложным".
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Причинами худших в истории результатов немецкой Христианско-демократической партии на региональных выборах могли стать пандемия коронавируса и коррупционный скандал за неделю до голосования. Такое мнение выразил генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак на пресс-конференции в Берлине.
По его словам, и в Баден-Вюртемберге, и в Рейнланд-Пфальце партия ожидала других результатов, а итоги, пусть даже предварительные, вряд ли можно назвать хорошими.
Цимиак назвал факторы, которые могли повлиять на поражение партии Меркель в ходе региональных выборов. Один из них — коррупционный скандал в рядах ХДС и дружественного Христианско-социального союза, когда двух депутатов отправили в отставку после подозрения в получении взяток за посредничество в закупках медицинских масок.
"Это было не только неприятно, но и осложнило избирательную кампанию. Тем, кто в кризисные времена занимается личным обогащением, не место в ХДС. Здесь действует политика нулевой толерантности", — подчеркнул генеральный секретарь ХДС.
Ещё одним фактором Цимиак назвал недовольство и непонимание жителей Германии в вопросах того, как власти справляются с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Он призвал должностных лиц задаться вопросами, в каких сферах можно действовать лучше, прагматичнее и быстрее.
По словам генсека ХДС, с самого начала было очевидно, что "этот год будет сложным". Он пояснил, что речь идёт о тяжёлой предвыборной борьбе.
Напомним, в январе новым главой ХДС был избран премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Он является главным кандидатом на пост канцлера ФРГ. Выборы в бундестаг пройдут в сентябре.
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