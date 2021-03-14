Партия Меркель терпит поражение на региональных выборах в Германии

Христианско-демократический союз (ХДС) занимает второе место на парламентских выборах в двух федеральных землях Германии, свидетельствуют данные экзитполов. Это худший результат для партии Ангелы Меркель за всю историю, сообщают немецкие телеканалы.

В парламент земли Рейнланд-Пфальц, по предварительным данным, ХДС получает 26%, что на 6% ниже, чем на выборах 2016 года. Лидируют же социал-демократы с 34,5%. Третье место — у "Альтернативы для Германии" (10,5%), четвёртое занимает партия "Зелёные" (8,5%).

В Баден-Вюртемберге ХДС второй с 23% (на 4% ниже, чем в прошлый раз). Первая позиция — у "Зелёных" (31%), за третью борются "Альтернатива для Германии", социал-демократы и Свободная демократическая партия.

Несмотря на то что результаты ещё не окончательные, они станут сильнейшим ударом по ХДС, отмечают эксперты.

"Хотелось бы, чтобы результат был другим", — прокомментировал данные экзитполов генеральный секретарь партии Пауль Цимиак.

По его мнению, падение христианских демократов обусловлено недовольством населения мерами против коронавируса.

Парламентские выборы, по которым будет сформировано новое правительство с новым канцлером, состоятся в Германии в сентябре.

Ранее Ангела Меркель заявила о третьей волне пандемии коронавируса в Германии.

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