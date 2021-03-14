Доктор Мясников назвал неочевидный симптом проблем с желудком
Он проявляется только в определённое время суток.
Кадр из видео YouTube / "Россия-1"
Доктор Александр Мясников заявил, что хронические приступы кашля по ночам являются симптомом гастроэзофагеального рефлюкса. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".
"Причина номер один хронического кашля — это заброс кислого содержимого желудка в пищевод. <…> А в пищеводе есть кашлевые рецепторы. Они раздражаются — человек начинает кашлять", — объяснил он.
Доктор добавил, что помимо ночных приступов кашля сигналами о проблемах с желудком могут также служить перманентная осиплость и боль в горле. А вот изжоги при этом у человека может не быть вовсе.
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