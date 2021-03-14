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Доктор Мясников назвал неочевидный симптом проблем с желудком

Он проявляется только в определённое время суток.

14 марта 2021, 19:03
<p>Кадр из видео YouTube /<a href="https://www.youtube.com/channel/UC2D0dmLHKbIe9aACnlcTLPg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Россия-1"</a></p>

Кадр из видео YouTube / "Россия-1"

Доктор Александр Мясников заявил, что хронические приступы кашля по ночам являются симптомом гастроэзофагеального рефлюкса. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

"Причина номер один хронического кашля — это заброс кислого содержимого желудка в пищевод. <…> А в пищеводе есть кашлевые рецепторы. Они раздражаются — человек начинает кашлять", — объяснил он.

Доктор Мясников рассказал о жутком вирусе, поразившем 95% людей

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Доктор добавил, что помимо ночных приступов кашля сигналами о проблемах с желудком могут также служить перманентная осиплость и боль в горле. А вот изжоги при этом у человека может не быть вовсе.

Ранее доктор Мясников развеял миф об опасности холестерина.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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