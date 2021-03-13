Доктор Мясников рассказал о жутком вирусе, поразившем 95% людей

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о вирусе Эпштейна — Барра, который, по его словам, поразил 95% людей. Это заболевание называют также вирусом герпеса человека четвёртого типа. Большинство заражается им ещё в детстве, а проявляется инфекция чаще всего гораздо позже — как правило, в результате ослабления иммунитета из-за возраста.

"Активируясь, он вызывает жуткие болезни — лимфомы, <...> лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза. То есть это уже серьёзно. Это вирус, который ведёт к очень многим онкологическим заболеваниям", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Доктор озвучил и варианты защиты от данного заболевания. В частности, он подчеркнул, что зачастую вирус может не проявиться вовсе, и призвал россиян помочь организму сохранить иммунный барьер. Для этого следует придерживаться здорового образа жизни, минимизировать стресс, а также следить за сном и питанием.

А ранее Мясников развеял популярный миф об опасности холестерина. Он напомнил, что переизбыток холестерина вреден для человека (по аналогии с любым дисбалансом в организме). Но люди зачем-то самостоятельно пытаются снизить его количество, хотя холестерин сам вырабатывается, в частности печенью.

Авторы