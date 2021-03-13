Перечислены семь смертельных вирусов, вызывающих рак
Онкологии предшествует долгий латентный период длиной от 3–5 до 15–20 лет.
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Существуют вирусы, которые при определённых условиях могут провоцировать развитие рака. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Блохина Владимир Гурцевич.
"Сегодня известны семь вирусов, которые при определённых обстоятельствах могут вызывать онкозаболевания. Часто это наши естественные сожители, они присутствуют в организмах большинства людей. Как правило, человек сосуществует с ними всю жизнь, и никаких злокачественных заболеваний они не вызывают. К возникновению рака эти вирусы приводят только при определённых условиях", — сказал Гурцевич в беседе с "АиФ".
Специалист приводит список следующих вирусов, которые могут провоцировать рак:
— вирус гепатита B — рак печени;
— вирус гепатита С — рак печени;
— вирус Эпштейна — Барр — лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы, рак носоглотки;
— вирусы папилломы человека — некоторые типы этих вирусов вызывают рак шейки матки, рта, глотки;
— вирус герпеса человека 8-го типа — саркома Капоши, некоторые лимфомы;
— Т-лимфотропный вирус человека — Т-клеточный лейкоз, Т-клеточная лимфома;
— полиомавирус клеток Меркеля — саркома Меркеля.
Злокачественные образования, по словам медика, возникают не в момент заражения вирусом, а после долгого латентного периода, который может продолжаться от 3–5 до 15–20 лет.
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