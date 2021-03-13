Перечислены семь смертельных вирусов, вызывающих рак

"Сегодня известны семь вирусов, которые при определённых обстоятельствах могут вызывать онкозаболевания. Часто это наши естественные сожители, они присутствуют в организмах большинства людей. Как правило, человек сосуществует с ними всю жизнь, и никаких злокачественных заболеваний они не вызывают. К возникновению рака эти вирусы приводят только при определённых условиях", — сказал Гурцевич в беседе с "АиФ".