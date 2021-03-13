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Эстония вышла на первое место в мире по уровню заболеваемости ковидом

Суточный показатель инфицирования составил 1111 человек на миллион жителей.

13 марта 2021, 04:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Эстония опередила Чехию и стала мировым лидером по уровню заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает газета Postimees.

"За последние семь дней суточный показатель инфицирования коронавирусом составил 1111 человек на миллион жителей Эстонии", — сказано в сообщении.

Рост заразившихся CoViD-19 составил 15%. В Чехии же за последнюю неделю выявлено на 5,4% меньше, чем за такой же период ранее, — 1086 заболевших. Однако на основании средних данных за две недели Чехия по-прежнему находится на первом месте.

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Эпидемиологическая ситуация у стран — соседей Эстонии гораздо лучше. В Латвии, например, 273 новых случая заболевания ковидом в сутки, в Литве — 162, в Финляндии — 113.

Ранее мэр Таллина Михаил Кылварт призвал закупить и использовать российскую вакцину "Спутник V".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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