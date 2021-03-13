Эстония вышла на первое место в мире по уровню заболеваемости ковидом
Суточный показатель инфицирования составил 1111 человек на миллион жителей.
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Эстония опередила Чехию и стала мировым лидером по уровню заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает газета Postimees.
"За последние семь дней суточный показатель инфицирования коронавирусом составил 1111 человек на миллион жителей Эстонии", — сказано в сообщении.
Рост заразившихся CoViD-19 составил 15%. В Чехии же за последнюю неделю выявлено на 5,4% меньше, чем за такой же период ранее, — 1086 заболевших. Однако на основании средних данных за две недели Чехия по-прежнему находится на первом месте.
Эпидемиологическая ситуация у стран — соседей Эстонии гораздо лучше. В Латвии, например, 273 новых случая заболевания ковидом в сутки, в Литве — 162, в Финляндии — 113.
Ранее мэр Таллина Михаил Кылварт призвал закупить и использовать российскую вакцину "Спутник V".
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