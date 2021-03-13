Советский певец Стахан Рахимов скончался спустя 40 дней после смерти жены — Аллы Иошпе

12 марта 2021 года в возрасте 83 лет ушёл из жизни советский певец, народный артист России Стахан Рахимов. Артист умер через 40 дней после смерти своей супруги — певицы Аллы Иошпе.

"Сегодня не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дуэт уже в другом измерении", — написал на своей странице во "ВКонтакте" представитель Москонцерта Валерий Корн.

Стахан Рахимов родился в Андижане в 1937 году. Петь он начал с раннего детства, а впервые вышел на сцену в пять лет вместе с матерью — артисткой Шаходат Рахимовой. В 1960 году артист познакомился с Аллой Иошпе, своей будущей женой. Дуэт образовался в 1963 году.