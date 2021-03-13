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Советский певец Стахан Рахимов скончался спустя 40 дней после смерти жены — Аллы Иошпе

Дуэтом с супругой артист выступал почти 60 лет.

13 марта 2021, 04:48
<p>Стахан Рахимов. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Стахан Рахимов. Фото © ТАСС / Zuma

12 марта 2021 года в возрасте 83 лет ушёл из жизни советский певец, народный артист России Стахан Рахимов. Артист умер через 40 дней после смерти своей супруги — певицы Аллы Иошпе.

"Сегодня не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дуэт уже в другом измерении", — написал на своей странице во "ВКонтакте" представитель Москонцерта Валерий Корн.

Умерла легендарная советская певица Алла Иошпе

Умерла легендарная советская певица Алла Иошпе

Стахан Рахимов родился в Андижане в 1937 году. Петь он начал с раннего детства, а впервые вышел на сцену в пять лет вместе с матерью — артисткой Шаходат Рахимовой. В 1960 году артист познакомился с Аллой Иошпе, своей будущей женой. Дуэт образовался в 1963 году.

Ранее Лайф писал о том, что умер автор музыки к фильму "Гардемарины, вперёд!" Виктор Лебедев.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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