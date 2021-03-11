Умер автор музыки к фильму "Гардемарины, вперёд!" Виктор Лебедев

Сегодня на 87-м году жизни умер известный советский композитор и народный артист России Виктор Лебедев. Об этом газете "Петербургский дневник" сообщил друг семьи.

Причина смерти композитора пока не называется.

Виктор Михайлович Лебедев родился 5 января 1935 года в Ленинграде. В 1960 году он окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано и органа. С того же года преподавал в Ленинградском государственном институте имени Н.К. Крупской.

Лебедев стал автором музыки к 106 отечественным фильмам и мультфильмам. Одна из самых известных его работ — песни к художественному фильму "Гардемарины, вперёд!" Также композитор написал музыку к картинам "Ищите женщину", "Небесные ласточки", "Будьте моим мужем" и "Зависть богов". А самой последней его работой в кино был фильм "Трудно быть богом".

А накануне умерла композитор, пианистка и певица Людмила Лядова. В конце февраля артистка была госпитализирована с ковидом и 75-процентным поражением лёгких.

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