Умер автор музыки к фильму "Гардемарины, вперёд!" Виктор Лебедев
Причина смерти деятеля культуры пока не известна.
Виктор Лебедев. Фото © Kino-teatr
Сегодня на 87-м году жизни умер известный советский композитор и народный артист России Виктор Лебедев. Об этом газете "Петербургский дневник" сообщил друг семьи.
Причина смерти композитора пока не называется.
Виктор Михайлович Лебедев родился 5 января 1935 года в Ленинграде. В 1960 году он окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано и органа. С того же года преподавал в Ленинградском государственном институте имени Н.К. Крупской.
Лебедев стал автором музыки к 106 отечественным фильмам и мультфильмам. Одна из самых известных его работ — песни к художественному фильму "Гардемарины, вперёд!" Также композитор написал музыку к картинам "Ищите женщину", "Небесные ласточки", "Будьте моим мужем" и "Зависть богов". А самой последней его работой в кино был фильм "Трудно быть богом".
А накануне умерла композитор, пианистка и певица Людмила Лядова. В конце февраля артистка была госпитализирована с ковидом и 75-процентным поражением лёгких.
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