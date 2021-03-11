"Это их фирменный стиль": В Госдуме оценили слова Саакашвили, назвавшего Украину страной-кидаловом

Киев разными способами уходит от выполнения договорённостей.

Терминология, которой Михаил Саакашвили охарактеризовал Украину, неуместна в оценке государства, однако, судя по действиям Киева, можно сказать, что страна не выполняет своих обязательств. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Антон Морозов.

"Мы видим, что Украина, к сожалению, находится под властью своих западных покровителей и не выстраивает современную внешнюю политику, не желает заниматься решением своего гражданского конфликта. Они в своё время мирные соглашения подписали, но под разными предлогами уходят от реализации достигнутых договорённостей", — сказал Морозов.

Он заметил, что высказывание Саакашвили сделал, потому что имеет личные конфликты с правящей элитой на Украине.

По словам депутата, Киев не является надёжным партнёром с точки зрения выстраивания отношения с зарубежными государствами. По форме называть Украину "кидаловом" нельзя, но по сути это так и есть, уточнил депутат.

"Это уже, к сожалению, их фирменный стиль ведения дел, когда они на словах готовы выполнять какие-то усилия, а на деле обостряют ситуацию и идут по пути конфронтации — даже с собственным народом", — добавил Морозов.

России же остаётся только мобилизовать международное сообщество на поддержку мирных инициатив, помогать Украине решать гуманитарные проблемы и настаивать на своём, заметил собеседник.