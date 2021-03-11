Саакашвили заявил о репутации Украины как страны-кидалова

Украина известна среди иностранных инвесторов как государство, которое обманывает. Об этом заявил экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили. Так он объяснил, почему в Украину из-за рубежа не вкладывают деньги. По его словам, "настоящие" иностранные инвестиции в экономику республики составляют всего 0,2% ВВП.

"А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть чёткая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают", — сказал Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".

По его мнению, инвесторов в стране обирают до нитки. И только глупые могут ввести туда свой капитал. Иностранным бизнесменам стоит считать себя счастливчиками, если удаётся получить обратно хотя бы часть вложенного.

Напомним, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили со скандалом был выслан из Незалежной в 2017 году по указу бывшего президента Петра Порошенко. До этого у него отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Однако в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул гражданство Саакашвили. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.

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