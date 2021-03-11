Учёный назвал частую причину ложных тестов на CoViD-19
Вирус может находиться в разных частях тела.
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У значительной части больных ковидом клетки коронавируса отсутствуют в ротоглотке. Поэтому, если взять из неё мазок для теста на CoViD-19, он покажет отрицательный результат даже для явно больного человека. Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в интервью газете "Известия".
"У значительной части больных, особенно тяжёлых, вируса в ротоглотке просто нет, а брать мазок из бронхов, где вирус есть, крайне опасно для врача. Анальный мазок, который сейчас делают в Китае, — один из альтернативных подходов, но и он не позволит диагностировать больного, у которого вирус размножается только в лёгких", — пояснил Лукашев.
Вирусолог подчёркивает, что это не проблема самих тестов, ведь вируса просто нет в собранном биоматериале.
"Такая ситуация характерна только для нового коронавируса, потому что другие коронавирусы размножаются исключительно в ротоглотке и носоглотке, где их можно легко найти", — сказал Лукашев.
Ранее врач-инфекционист рассказал, что чаще всего новые штаммы коронавируса обнаруживаются в организме людей, у которых он был длительное время.
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