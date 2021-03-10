Путин заявил, что никто не будет "искусственно" удерживать желающих отдохнуть за рубежом россиян. Видео © Трансляция

Президент России Владимир Путин заявил, что власти не намерены насильно удерживать в пределах страны граждан, которые хотят отдохнуть за границей. Об этом он сообщил во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

"Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать, тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом", — сказал глава государства.

Путин отметил, что у многих могут возникнуть небезосновательные опасения выезжать в страны, которые являются традиционным местом отдыха, так как там сохраняется непростая ситуация с коронавирусом. В связи с этим российский лидер призвал граждан быть особенно внимательными в этом вопросе и выразил надежду, что всё будет меняться в лучшую сторону.

Ранее Лайф рассказывал, что с 25 марта 2021 года для туристов открываются Сейшельские острова. Полететь туда смогут иностранные туристы, за исключением граждан ЮАР, где недавно был обнаружен новый штамм коронавируса. А к 14 мая для иностранных туристов планирует открыться Греция.

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