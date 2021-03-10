"Не может остаться в стороне": Путин поручил кабмину заняться вопросами изношенности сетей ЖКХ

Президент ФР Владимир Путин поручил правительству заняться вопросами изношенности сетей ЖКХ, ведь именно по этой причине чаще всего происходят аварии. Это могут быть и методические рекомендации, и решения, связанные с финансированием энергетических проектов.

"Мы хорошо знаем, в основном все заметные аварии (в сферах энергетики и ЖКХ. — Прим. Лайфа) связаны с изношенностью сетей, а это ответственность регионов, муниципалитетов, не правительства напрямую. Но всё-таки с учётом застарелости проблемы правительство больше внимания должно уделить этому вопросу", — сказал глава государства.

Президент отметил, что чаще всего подобные аварии носят локальный характер, но от них страдают десятки тысяч россиян, поэтому без прямого участия федеральных властей в решении этих вопросов не обойтись.

"Это не может остаться в стороне от тех задач, которые решаются на федеральном уровне правительством. И нужно наладить тесную работу с регионами", — подчеркнул он.

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