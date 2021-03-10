"Не может остаться в стороне": Путин поручил кабмину заняться вопросами изношенности сетей ЖКХ
По словам президента, именно из-за этого чаще всего происходят коммунальные аварии.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Президент ФР Владимир Путин поручил правительству заняться вопросами изношенности сетей ЖКХ, ведь именно по этой причине чаще всего происходят аварии. Это могут быть и методические рекомендации, и решения, связанные с финансированием энергетических проектов.
"Мы хорошо знаем, в основном все заметные аварии (в сферах энергетики и ЖКХ. — Прим. Лайфа) связаны с изношенностью сетей, а это ответственность регионов, муниципалитетов, не правительства напрямую. Но всё-таки с учётом застарелости проблемы правительство больше внимания должно уделить этому вопросу", — сказал глава государства.
Президент отметил, что чаще всего подобные аварии носят локальный характер, но от них страдают десятки тысяч россиян, поэтому без прямого участия федеральных властей в решении этих вопросов не обойтись.
"Это не может остаться в стороне от тех задач, которые решаются на федеральном уровне правительством. И нужно наладить тесную работу с регионами", — подчеркнул он.
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