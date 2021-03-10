В Госдуму внесли законопроект о прогрессивной ставке НДФЛ

Освобождение части граждан от уплаты налога повысит доходы малообеспеченных россиян, уверен автор инициативы.

В Государственную думу РФ внесли законопроект об изменении ставки НДФЛ, согласно которому доходы россиян в пределах 204 тысяч рублей в год не будут облагаться подоходным налогом. То есть от него хотят освободить тех граждан, кто получает по 17 тысяч рублей в месяц. Для всех остальных будет действовать новая прогрессивная шкала, растущая в зависимости от размера годового дохода, указано в документе.

Известно, что с 1 января текущего года в России доходы граждан, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год, облагаются повышенной ставкой в 15%, в то время как обычная составляет 13%.

В пояснительной записке к документу указано, что реализация предлагаемой системы налогообложения позволит повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения страны, смягчить социальное неравенство, а также увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов, который является автором инициативы, предложил оставить ставку в 13 процентов только для россиян с доходом до 204 тысяч рублей. Для тех, кто зарабатывает в год более пяти миллионов рублей, она увеличится до 15 процентов, для дохода свыше 10 миллионов налог будет составлять 1,3 миллиона рублей плюс 25 процентов от суммы, превышающей 10 миллионов рублей, а для дохода более 100 миллионов рублей в год — 23,8 млн рублей плюс 35 процентов с суммы, превышающей 100 миллионов рублей.

Такие меры, отметил Катасонов, можно рассматривать как дополнительный способ сокращения дефицита доходов и борьбы с бедностью в России. По мнению депутата, изменения могут коснуться десяти миллионов человек, или 14% от всех налогоплательщиков в стране.