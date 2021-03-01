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Категорий: 18

Почти половина россиян оказалась не в курсе нового налога на доходы с вкладов

А у 42% опрошенных нет индивидуального инвестиционного счёта.

1 марта 2021, 18:14
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Почти половина опрошенных россиян (44%) не имеют представления о новом налоге на доходы с вкладов от одного миллиона рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные банка "Открытие".

Для исследования была опрошена 1000 россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 000 человек. Из них лишь 27% ответивших рассказали, что им известно о методике подсчёта нового налога. Больше всего таких людей из Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — по 29%. Меньше — на Северном Кавказе (8%) и в Южном федеральном округе (18%).

74% россиян не откажутся от депозитов в любом случае. 20% опрошенных уже приняли меры по снижению налогового бремени. Из них 13% уже забрали часть денег, а 7% решили получить доходы до начала действия нового налога. А 47% опрошенных рассматривают другие варианты для своих сбережений. Таких людей много в Южном (53%) и Приволжском (52%) федеральных округах. Меньше — на Дальнем Востоке (33%). А 15% всё устраивает.

В плане инструментов инвестиций у россиян в лидерах остаётся покупка недвижимости для последующей сдачи в аренду (19%). 12% думают вложиться в акции посредством услуг брокера, 6% — в драгметаллы, 4% — в ПИФы акций, а 3% — в индивидуальное доверительное управление.

У 42% опрошенных нет индивидуального инвестиционного счёта (ИИС). Он есть у 15% участников опроса. А 7% активно используют ИИС.

"Ни в одном российском регионе ИИС по максимуму не используют более 8%. Таким образом, у российского рынка частных инвестиций сохраняется огромный потенциал роста", — отметили в "Открытии".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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