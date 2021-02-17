Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на криптовалюту
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Документ предусматривает признание таких цифровых денег имуществом.
Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, в котором криптовалюту предлагается облагать налогом как имущество. Документ на рассмотрение нижней палаты парламента внесло Правительство РФ 1 декабря 2020 года.
Проектом закона предусматривается обязанность россиян информировать налоговые органы о владении цифровыми валютами, если сумма сделок по ним за год превышает 600 тысяч рублей. Доходы от операций с криптовалютами предлагается обложить НДФЛ либо налогом на прибыль.
В случае принятия закона штраф за неуплату или неполную уплату налога составит 40% от неуплаченной суммы, за непредставление декларации — 10% от поступления незадекларированной криптовалюты или суммы списания такой валюты, за нарушение сроков декларирования — 50 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что биткоин побил очередной рекорд, превысив отметку в 48 тысяч долларов США. Но эксперты призвали россиян не спешить вкладывать в криптовалюту свои сбережения.