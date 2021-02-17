Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 февраля 2021, 16:20

Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на криптовалюту

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Документ предусматривает признание таких цифровых денег имуществом.

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, в котором криптовалюту предлагается облагать налогом как имущество. Документ на рассмотрение нижней палаты парламента внесло Правительство РФ 1 декабря 2020 года.

Проектом закона предусматривается обязанность россиян информировать налоговые органы о владении цифровыми валютами, если сумма сделок по ним за год превышает 600 тысяч рублей. Доходы от операций с криптовалютами предлагается обложить НДФЛ либо налогом на прибыль.

В случае принятия закона штраф за неуплату или неполную уплату налога составит 40% от неуплаченной суммы, за непредставление декларации — 10% от поступления незадекларированной криптовалюты или суммы списания такой валюты, за нарушение сроков декларирования — 50 тысяч рублей.

Продать биткоин стало сложнее. Какие ограничения появились на сделки с криптовалютой
Продать биткоин стало сложнее. Какие ограничения появились на сделки с криптовалютой

Ранее стало известно, что биткоин побил очередной рекорд, превысив отметку в 48 тысяч долларов США. Но эксперты призвали россиян не спешить вкладывать в криптовалюту свои сбережения.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Криптовалюта
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar