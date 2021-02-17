Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на криптовалюту

Документ предусматривает признание таких цифровых денег имуществом.

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, в котором криптовалюту предлагается облагать налогом как имущество. Документ на рассмотрение нижней палаты парламента внесло Правительство РФ 1 декабря 2020 года.

Проектом закона предусматривается обязанность россиян информировать налоговые органы о владении цифровыми валютами, если сумма сделок по ним за год превышает 600 тысяч рублей. Доходы от операций с криптовалютами предлагается обложить НДФЛ либо налогом на прибыль.