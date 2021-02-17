Россиянам объяснили, почему не стоит вкладываться в биткоины
Любителям рисковать советуют отправиться в разрешённые игровые зоны и три раза "поставить на красное".
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Инвестиции в биткоин похожи на игру в казино, поскольку вкладчик никогда не знает наверняка, рухнет ли курс криптовалюты или взлетит. Об этом рассказал член Экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков.
"От классических валют он отличается сверхволатильностью. За день он может измениться на 15–20%. Может вырасти, а может упасть. Потому здесь инвестиции в биткоин похожи на игру в казино", — объяснил эксперт в беседе с News.ru.
Любителям рисковать Поярков советует отправиться в разрешённые игровые зоны и три раза "поставить на красное". В этом случае результат будет практически такой же, как и при инвестициях в биткоин.
Ранее стало известно, что биткоин побил очередной рекорд. Его стоимость превысила 48 тысяч долларов США.
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