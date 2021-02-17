Работодатели рассказали, что готовят сотрудникам на 23 Февраля и 8 Марта
Премий в этом году будет больше, а вот подарков — меньше.
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На 23 Февраля и 8 Марта у некоторых компаний и предприятий принято радовать сотрудников подарками или премиями. О таких планах работодатели рассказали в ходе опроса, проведённого SuperJob. В нём приняли участие представители тысячи организаций из всех округов России.
Так, ожидается, что премий будет чуть больше, чем в прошлом году. К 23 Февраля их готовы выплатить 14% опрошенных работодателей (10% в прошлом году), к 8 Марта — 15% (12% в прошлом году). А вот подарков будет меньше. К 23 Февраля — 41% в этом году и 43% — в 2020-м, к 8 Марта — 45 и 49% соответственно.
Подарки чаще всего готовят для сотрудников, партнёров и клиентов компании. Премии чаще получают сотрудники предприятий малого бизнеса (18% к 23 Февраля и 21% к 8 Марта), а более крупные компании с численностью от 100 до 1000 человек чаще готовят подарки (46 и 49% к Мужскому и Женскому дням соответственно).
Особенно щедры на премии компании IT и телекоммуникационных сфер: каждый четвёртый работодатель поощрит к праздникам сотрудников обоих полов. А в сферах производства, строительства и логистики в приоритете подарки: к 23 Февраля их готовит каждая вторая транспортная компания, 47% промышленных и 45% строительных организаций, к 8 Марта — 50, 51 и 56% соответственно.
Ранее Лайф писал о том, какие подарки на 23 Февраля мужчины считают лучшими.
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