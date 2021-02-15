Только не деньги: российские мужчины перечислили лучшие подарки на 23 Февраля
Однако, как показал опрос, у представительниц прекрасной половины совсем другие планы.
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В преддверии Дня защитника Отечества эксперты "Авито" поинтересовались, что хотели бы получить в подарок мужчины и что им собираются преподнести женщины. В опросе, результаты которого есть в распоряжении Лайфа, приняли участие две тысячи россиян.
Выяснилось, что гаджет стал самым желанным подарком на 23 Февраля, его хотели бы получить 28% мужчин. Также в списке желаемого часы (21%), хороший алкоголь (20%), спортивные товары (19%). Как ни странно, но в тренде по-прежнему пена для бритья и прочие средства для ухода, на них настроены 16%.
Среди менее распространённых желаний мужчины назвали деньги (1%), поездки за город (8%), книги (9%). А 2% вообще не хотят никаких подарков на этот праздник.
Однако, как показал опрос, у представительниц прекрасной половины совсем другие планы. Так, большинство женщин планируют подарить мужчинам пену для бритья (33%). На втором месте по популярности одежда и обувь (23%). А 22% респонденток собираются преподнести своим защитникам подарочные сертификаты.
Как отмечают аналитики, большая половина женщин (79%) собирается потратить на подарок до 3 тысяч рублей, ещё 11% рассчитывают вложиться в сумму от 3 до 5 тысяч. А 3% опрошенных планируют купить подарок на сумму от 10 тысяч рублей и выше.
Кстати, в прошлом году в списке популярных подарков оказались пена для бритья, дезодоранты и носки, а совсем редко женщины дарили гаджеты или домашнюю выпечку и сладости.
Ранее россияне назвали лучший подарок на любой праздник. Но в то же время менее трети опрошенных стремится дарить именно его.
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