Россияне стали переводить деньги по номеру телефона в 16 раз чаще

Количество денежных переводов в системе быстрых платежей (СБП), которые совершили россияне за 2020 год, выросло в 16 раз — до 110 миллионов. Общий объём подобных операций превысил 790 миллиардов рублей. Такую статистику приводят эксперты Национальной системы платёжных карт (НСПК).

Как рассказали RT в пресс-службе НСПК, связано это с эпидемией коронавируса, а также с растущей популярностью оплаты покупок с помощью QR-кодов. Причём рост популярности денежных переводов через СБП продолжится и в 2021 году. По последним оценкам, в январе россияне совершили более 23 миллионов переводов на сумму около 160 миллиардов рублей.

"Пандемия и режим самоизоляции сыграли свою роль, поэтому на фоне вынужденных ограничений пользователи выбирали более удобный цифровой формат для переводов средств. Также на популярность сервиса повлияла возможность пересылать деньги быстро и бесплатно", — пояснил директор финансово-технической платформы "Фаст ривер" Тимофей Перов.

Схожая ситуация и с оплатой покупок при помощи QR-кодов. По данным НСПК, такой способ оплаты уже поддерживает более 40 банков. Только в 2020 году пользователи более 700 тысяч раз оплачивали товары и услуги по QR-коду на сумму почти четыре миллиарда рублей.

Ранее были названы сроки появления мобильного приложения к электронному паспорту. Паспорт с электронным носителем будет выглядеть как пластиковая карта с чипом данных гражданина. Поначалу такие документы будут выдавать в подразделениях МВД, позднее жители смогут обращаться с заявлением на получение и в МФЦ.

Авторы