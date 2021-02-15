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Бывшего главу Марий Эл Маркелова признали виновным в получении взятки

Слушания по делу проходят в Нижегородском районном суде с апреля 2019 года.

15 февраля 2021, 08:03

Леонид Маркелов. Фото © ТАСС / Михаил Солунин

Нижегородский районный суд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Суд установил, что Маркелов получил взятку в виде денег", сказала судья во время оглашения приговора.

У экс-главы Марий Эл изъяли 374 миллиона по делу о взятках

У экс-главы Марий Эл изъяли 374 миллиона по делу о взятках

Слушания по делу проходят в этой инстанции с апреля 2019 года.

Напомним, Леонида Маркелова арестовали в апреле 2017 года по делу о получении взятки. По версии следствия, от местной агрофирмы чиновнику досталось свыше 200 миллионов рублей за покровительство и помощь в получении государственных контрактов. Кроме того, Маркелову вменяется в вину незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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