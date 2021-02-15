Бывшего главу Марий Эл Маркелова признали виновным в получении взятки

"Суд установил, что Маркелов получил взятку в виде денег", — сказала судья во время оглашения приговора.

Слушания по делу проходят в этой инстанции с апреля 2019 года.

Напомним, Леонида Маркелова арестовали в апреле 2017 года по делу о получении взятки. По версии следствия, от местной агрофирмы чиновнику досталось свыше 200 миллионов рублей за покровительство и помощь в получении государственных контрактов. Кроме того, Маркелову вменяется в вину незаконное приобретение и хранение боеприпасов.