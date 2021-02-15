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Житель Владивостока избил до госпитализации подростков, облюбовавших его незапертое авто

Полиция проводит проверку.

15 февраля 2021, 07:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Житель Владивостока избил троих подростков из-за того, что они решили посидеть в его незапертой машине. Один из пострадавших госпитализирован, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

В дежурную часть поступило сообщение о драке в Первомайском районе Владивостока. Прибывшие на место полицейские выяснили, что 35-летний автомобилист припарковал свою машину, не закрыв при этом двери, и отправился на обед в кафе.

Житель Новосибирска избил подростков из-за сломанного снеговика — видео

Житель Новосибирска избил подростков из-за сломанного снеговика — видео

"Незапертый автомобиль привлёк внимание проходивших мимо подростков. Они решили посидеть в машине. В этот момент водитель увидел происходящее, выбежал на улицу и начал наносить удары молодым людям", — говорится в сообщении.

В результате один из несовершеннолетних попал в больницу, другого направили на амбулаторное лечение. Третий, к счастью, не пострадал.

Как уточнили в МВД, все участники инцидента были опрошены. Участковые сейчас проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

А ранее житель Новосибирска жестоко избил женщину в подъезде жилого дома. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина сел на спину потерпевшей, схватил за волосы и ударил головой об пол.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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