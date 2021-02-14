Сел на спину, схватил за волосы и ударил головой об пол: житель Новосибирска жестоко избил женщину в подъезде — видео
Потерпевшую госпитализировали с сотрясением мозга.
Житель Новосибирска жестоко избил женщину в подъезде жилого дома. Видео © VK / "Инцидент. Новосибирск"
Вчера, 13 февраля, в Новосибирске местный житель напал на женщину и жестоко избил её в подъезде жилого дома. Видео с камеры наблюдения, которая засняла момент нападения, появилось в паблике "Инцидент. Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте".
"В первом подъезде мужчина, если его так можно назвать, избивал женщину. Все проходили мимо. Она пролежала так почти час. Сестра с мужем пошли в магазин, увидели её, вызвали скорую и полицию. Дальнейшие подробности неизвестны", — сказано в комментарии к записи.
Как сообщает портал "НДН. Инфо" со ссылкой на ГУ МВД РФ по Новосибирской области, в полицию поступило сообщение от жителей дома по улице Гребенщикова, 8 о драке в подъезде. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Его допросили и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. Потерпевшей предстоит прохождение судмедэкспертизы, которая установит тяжесть нанесённого её здоровью вреда. Предварительный диагноз медиков — "сотрясение головного мозга". В настоящее время женщина находится в больнице.
Сейчас полиция продолжает проверку инцидента, по её итогам в отношении нападавшего будет принято процессуальное решение.
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