В Петербурге две школьницы с коронавирусом сбежали из больницы
Одну из беглянок уже нашли.
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В Санкт-Петербурге две несовершеннолетние пациентки сбежали из больницы, выбравшись на улицу через окно. Инцидент произошёл накануне, 13 февраля, пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, 14- и 15-летняя пациентки, у которых обнаружили коронавирус, перелезли через окно с разницей в несколько часов. Местонахождение одной юной пациентки уже удалось установить. Вечером мать 15-летней девочки сообщила полиции, что та пришла домой.
А вот где прячется вторая пациентка, пока не известно. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту побега, а также ведут поиски подростка. Известно, что до госпитализации девочка находилась в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
Ранее Лайф писал, что в Москве 13-летний подросток сбежал из Морозовской больницы. В медучреждение он был помещён из-за подозрений на аппендицит и коронавирус.
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