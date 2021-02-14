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Доктор Мясников рассказал, как прервать мутации коронавируса

По его мнению, есть три основных способа.

14 февраля 2021, 09:42
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJJrZ0xBNTF/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DrMyasnikov.ru</a></p>

Фото © Instagram / DrMyasnikov.ru

Массовая вакцинация населения, а также создание и усовершенствование препаратов для профилактики инфекции смогут прервать распространение мутаций коронавируса. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

"При этом надо чётко понимать, что новый коронавирус никуда уже с нашей планеты не уйдёт, просто перестанет быть "новым" и займёт своё место в длинном списке вирусов, вызывающих ОРЗ. Но, чтобы держать его там, вероятно, придётся привыкнуть к тому, что вместе с вакциной от гриппа нам теперь раз в один-два года будут предлагать привиться и от коронавируса", написал теледоктор в своём телеграм-канале.

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Мясников отметил, что существующие вакцины от ковида "почти наверняка" уберегут от тяжёлого течения болезни и от её осложнений, а также сведут смертность к минимуму. Поэтому врач порекомендовал в первую очередь вакцинироваться людям из групп риска — пожилым и тем, у кого есть хронические заболевания.

Кроме того, доктор не исключил, что в будущем может появиться "какой-нибудь "Коронагрипповак". Речь идёт о комбинированной сезонной вакцине, которая одновременно сможет защитить организм от гриппа и коронавируса.

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Ранее Мясников объяснил, как изжога может довести организм человека до онкологии. По его словам, это происходит из-за того, что кислое содержимое желудка выбрасывается в пищевод и повреждает его стенки.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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