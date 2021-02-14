В России за сутки выявили 14 185 случаев заражения ковидом
За прошедшие 24 часа от CoViD-19 полностью излечилось 15 194 человека.
Фото © Гавриил Григоров / ТАСС
В России за минувшие сутки выявили 14 185 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.
Как отмечается, у 11,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 15 194 человека, 430 человек скончались. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 071 883 случая заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении по России 3 593 101 человек. За весь период по России умерло 80 126 человек", — отмечается в сообщении штаба.
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