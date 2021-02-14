Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В России за сутки выявили 14 185 случаев заражения ковидом

За прошедшие 24 часа от CoViD-19 полностью излечилось 15 194 человека.

14 февраля 2021, 07:31
<p>Фото © Гавриил Григоров / ТАСС</p>

Фото © Гавриил Григоров / ТАСС

В России за минувшие сутки выявили 14 185 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 11,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 15 194 человека, 430 человек скончались. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 071 883 случая заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении по России 3 593 101 человек. За весь период по России умерло 80 126 человек", отмечается в сообщении штаба.

"Придёт что-то страшнее": доктор Мясников предупредил о приближении новой пандемии

"Придёт что-то страшнее": доктор Мясников предупредил о приближении новой пандемии

А ранее россиянам назвали условие отмены масочного режима.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Неэффективно: еврокомиссар по здравоохранению высказалась против закрытия границ в ЕС

сегодня в 11:42

В России выявлено менее 15 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

вчера в 07:32

В Петербурге две школьницы с коронавирусом сбежали из больницы

сегодня в 10:26

В Петербурге 10-летняя школьница в ночи сбежала из дома. Её нашли мёртвой на детской площадке

сегодня в 12:16
Life

Новак: "Северный поток — 2" будет построен, несмотря на деструктивные подходы США

сегодня в 12:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1