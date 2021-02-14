От верховой езды до кибертренажёра: как президенты США поддерживают физическую форму
С годами Белый дом превратился в одну большую спортивную площадку.
Фото © White House Museum
Главы США всегда заботились о своём здоровье. Сначала просто катались верхом по улицам, а потом стали приспосабливать к этим нуждам свою резиденцию. Исторический обзор спортивных увлечений американских президентов — в материале портала Inside Hook.
Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон / верховая езда
Джордж Вашингтон (слева) и Томас Джефферсон. Изображение © Wikimedia Commons / Кадр из видео © Youtube / Jarod Hill
Первый и третий президенты США любили прокатить на лошади по Пенсильвании-авеню, соединяющей Белый дом и Капитолий. И они были единственными, кто мог не останавливаться на перекрёстках.
Герберт Гувер / гувербол
Игра в гувербол на лужайке Белого дома. Фото © JumpUSA
31-й президент США тренировался на Южной лужайке Белого дома вместе с советниками. Они играли в гувербол — смесь волейбола и тенниса, изобретённую личным врачом Гувера.
Франклин Рузвельт / плавание
Франклин Рузвельт и его бассейн. Фото © Wikimedia Commons / US National Archives
В 1933 году в Белом доме появился подогреваемый бассейн. 32-й президент США страдал полиомиелитом, и ему требовались регулярные водные процедуры.
Дуайт Эйзенхауэр / гольф
Дуайт Эйзенхауэр (второй слева) в гольф-клубе. Фото © Picryl
34-й президент США сделал для популяризации гольфа максимум возможного. В 1954 году он оборудовал лужайку в нескольких минутах ходьбы от Овального кабинета. Впрочем, в 1970-х местный ландшафт привели в первозданный вид.
Ричард Никсон / боулинг
Ричард Никсон играет в боулинг в Белом доме. Фото © US National Archives
37-й президент США питал страсть к боулингу. В 1973 году он распорядился оборудовать дорожку для игры в подземном помещении, расположенном под северным портиком Белого дома.
Джеральд Форд / плавание и теннис
Джеральд Форд плавает в бассейне на территории Белого дома. Фото © Gerald R. Ford Presidential Library and Museum / US National Archives
38-й президент США любил поплавать. В 1975 году на Южной лужайке Белого дома появился открытый бассейн, где он регулярно тренировался. Кроме того, Форд играл в теннис. Корт в президентской резиденции существует с 1902 года.
Рональд Рейган / фитнес
Рональд Рейган занимается на тренажёре. Фото © White House Museum
В 1981 году в западном крыле Белого дома появился небольшой фитнес-зал. Сюда часто захаживал 40-й президент США.
Билл Клинтон / бег
Билл Клинтон бегает на территории Белого дома. Фото © William J. Clinton Presidential Library and Museum / US National Archives
42-й президент США увлекался не только игрой на саксофоне. Во время его первого срока (1992–1996 гг.) вокруг Южной лужайки Белого дома была построена беговая дорожка.
Барак Обама / баскетбол
Барак Обама играет в баскетбол с сотрудниками администрации и членами конгресса. Фото © US National Archives
44-й президент США состоял в школьной и университетской баскетбольной командах. Вскоре после вступления в должность он распорядился приспособить теннисный корт Белого дома к любимой игре.
Дональд Трамп / гольф и теннис
Дональд Трамп и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ играют в гольф. Фото © Wikimedia Commons
45-й президент США выделил в Белом доме комнату для симулятора гольфа. Кроме того, он построил в своей резиденции новый теннисный павильон.
Джо Байден / велотренажёр
Джо Байден и его велотренажёр. Фото © Wikimedia Commons / Peloton
46-й президент США использует велотренажёр фирмы Peloton. Его служба безопасности заявила, что над этим спортивным оборудованием, имеющим выход в Интернет, придётся поработать, чтобы данные о здоровье главы государства не оказались у хакеров.
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