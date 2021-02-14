От верховой езды до кибертренажёра: как президенты США поддерживают физическую форму

Главы США всегда заботились о своём здоровье. Сначала просто катались верхом по улицам, а потом стали приспосабливать к этим нуждам свою резиденцию. Исторический обзор спортивных увлечений американских президентов — в материале портала Inside Hook.

Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон / верховая езда

Джордж Вашингтон (слева) и Томас Джефферсон. Изображение © Wikimedia Commons / Кадр из видео © Youtube / Jarod Hill

Первый и третий президенты США любили прокатить на лошади по Пенсильвании-авеню, соединяющей Белый дом и Капитолий. И они были единственными, кто мог не останавливаться на перекрёстках.

Герберт Гувер / гувербол

Игра в гувербол на лужайке Белого дома. Фото © JumpUSA

31-й президент США тренировался на Южной лужайке Белого дома вместе с советниками. Они играли в гувербол — смесь волейбола и тенниса, изобретённую личным врачом Гувера.

Франклин Рузвельт / плавание

Франклин Рузвельт и его бассейн. Фото © Wikimedia Commons / US National Archives

В 1933 году в Белом доме появился подогреваемый бассейн. 32-й президент США страдал полиомиелитом, и ему требовались регулярные водные процедуры.

Дуайт Эйзенхауэр / гольф

Дуайт Эйзенхауэр (второй слева) в гольф-клубе. Фото © Picryl

34-й президент США сделал для популяризации гольфа максимум возможного. В 1954 году он оборудовал лужайку в нескольких минутах ходьбы от Овального кабинета. Впрочем, в 1970-х местный ландшафт привели в первозданный вид.

Ричард Никсон / боулинг

Ричард Никсон играет в боулинг в Белом доме. Фото © US National Archives

37-й президент США питал страсть к боулингу. В 1973 году он распорядился оборудовать дорожку для игры в подземном помещении, расположенном под северным портиком Белого дома.

Джеральд Форд / плавание и теннис

Джеральд Форд плавает в бассейне на территории Белого дома. Фото © Gerald R. Ford Presidential Library and Museum / US National Archives

38-й президент США любил поплавать. В 1975 году на Южной лужайке Белого дома появился открытый бассейн, где он регулярно тренировался. Кроме того, Форд играл в теннис. Корт в президентской резиденции существует с 1902 года.

Рональд Рейган / фитнес

Рональд Рейган занимается на тренажёре. Фото © White House Museum

В 1981 году в западном крыле Белого дома появился небольшой фитнес-зал. Сюда часто захаживал 40-й президент США.

Билл Клинтон / бег

Билл Клинтон бегает на территории Белого дома. Фото © William J. Clinton Presidential Library and Museum / US National Archives

42-й президент США увлекался не только игрой на саксофоне. Во время его первого срока (1992–1996 гг.) вокруг Южной лужайки Белого дома была построена беговая дорожка.

Барак Обама / баскетбол

Барак Обама играет в баскетбол с сотрудниками администрации и членами конгресса. Фото © US National Archives

44-й президент США состоял в школьной и университетской баскетбольной командах. Вскоре после вступления в должность он распорядился приспособить теннисный корт Белого дома к любимой игре.

Дональд Трамп / гольф и теннис

Дональд Трамп и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ играют в гольф. Фото © Wikimedia Commons

45-й президент США выделил в Белом доме комнату для симулятора гольфа. Кроме того, он построил в своей резиденции новый теннисный павильон.

Джо Байден / велотренажёр

Джо Байден и его велотренажёр. Фото © Wikimedia Commons / Peloton

46-й президент США использует велотренажёр фирмы Peloton. Его служба безопасности заявила, что над этим спортивным оборудованием, имеющим выход в Интернет, придётся поработать, чтобы данные о здоровье главы государства не оказались у хакеров.

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