"Для каждого найдётся свой слушатель": Савичева заявила, что песни Бузовой и Моргенштерна останутся в истории

Российская певица Юлия Савичева считает, что некоторые песни Ольги Бузовой и рэпера Моргенштерна будут слушать спустя многие годы. Об этом исполнительница рассказала в интервью газете "Известия".

"Я думаю, что непременно что-то останется и от Моргенштерна, и от Ольги Бузовой. Какая-нибудь их песня всё равно будет жить долго, по крайней мере я им этого желаю. Из каждого времени что-то да останется", — уточнила певица.

По мнению Савичевой, любое творчество имеет право на существование и для каждого артиста найдётся свой слушатель и зритель. Она отметила, что благодаря Интернету появилось много различных форматов, теперь любой желающий может написать песню, исполнить её и выложить в Сеть.

"Неважно, какого она будет качества, неважно, кто её исполнил — да хоть слесарь. Но если это понравится публике, то почему нет", — подчеркнула артистка.

Она также добавила, что блестящий вокал не всегда гарантирует любовь и популярность среди зрителей, кого-то любят исключительно за образ. Савичева пояснила, что главное в музыке — чтобы верили артисту.

"Если вы захотите петь и вам люди поверят — почему нет? Лично я не вижу в этом ничего плохого. Я Ольге Бузовой верю, когда она делает то, что делает. А как она это делает — уже вкусовщина. Если всех нас оценивать по канонам классической музыки, так мы все вообще и рядом не стояли", — резюмировала певица.

Ранее Ольга Бузова рассказала о мечте исполнить гимн России на Параде Победы.

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