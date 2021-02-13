"Музыка качао, ночью будет горячао": Галустян в новом клипе высмеял Бузову и Даву

Михаил Галустян в образе Супер-Жорика порадовал поклонников новым клипом на песню "Чао! Чао!". Зажигательный ролик, в котором шоумен попадает в подводный волшебный мир шоу-биза, опубликован на "Ютубе".

За сутки видео набрало свыше 200 тысяч просмотров. Композиция увидела свет после восьми месяцев перерыва в музыкальной карьере артиста. По сюжету Супер-Жорик во время вечеринки на яхте видит за бортом русалку и, нырнув к ней, попадает в "подводный волшебный мир шоу-биза". Там он встречает осьминогов Ольгу Бузову и Давида Манукяна, морского ерша Конора Макгрегора, тюленя Тимати, краба Юрия Дудя, акулу Екатерину Варнаву и многих других знаменитостей.

В припеве под энергичную музыку повторяются слова: "Музыка качао, ночью будет горячао, я влюбился, отвечао. Чао-чао!" Фанаты предположили, что скоро песня станет вирусной и будет звучать "из каждого утюга".

"Михаил, мне было так грустно! Вы подняли мне настроение!", "Огнище!", "Жорик, как всегда, на высоте!" — пишут в комментариях под видеороликом подписчики.





Однако не обошлось и без критики. Некоторые зрители сочли клип слишком грубым, а песню — лишённой смысла. Тем не менее положительных отзывов оказалось гораздо больше, видеоролик набрал более 11 тысяч лайков против 2,6 тысячи дизлайков.

Ранее Лайф сообщал, что клип Little Big побил абсолютный рекорд российского "Ютуба". Видео на песню Skibidi просмотрело уже более 500 миллионов человек.

Авторы