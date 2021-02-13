Москвичам рассказали, как долго будут убирать дороги после мощного снегопада

Из-за сильного снегопада, который начался в столице 12 февраля и продолжается до сих пор, особенно сложная ситуация сложилась на дорогах. Сейчас коммунальные службы города вовсю работают над устранением последствий стихии. Так, на уборку дорог потребуется около трёх дней, сообщает столичный Дептранс в своём телеграм-канале.

"Сейчас улицы убирают тринадцать с половиной тысяч машин ЖКХ. Часть снега при уборке сдвигается на обочину и частично занимает правую полосу. Улицы становятся на 30–50% уже, образуются пробки, а автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы. Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже выпавшие сугробы, коллегам потребуется около трёх дней", — говорится в сообщении.

В департаменте также порекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик, а водителям грузовиков напомнили, что фуры буксуют на МКАД и эстакадах.

Напомним, в Москве и регионах ЦФО с 12 по 14 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. За эти дни высота сугробов вырастет на 25–40 сантиметров.

Ранее Лайф рассказывал, что из-за рекордного снегопада Москва стояла в пробках даже глубокой ночью. Видео со столичных дорог оказалось в распоряжении нашей редакции.

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