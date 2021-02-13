Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Ереване
Очаг залегал на глубине двух километров.
Фото © Соцсети
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в столице Армении. Эпицентр находился в 13 километрах южнее Еревана. Подземные толчки продолжались несколько секунд.
Как сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, очаг залегал на глубине двух километров. Данные о возможных пострадавших пока не поступали. Местные жители в соцсетях рассказывают, что после землетрясения у некоторых операторов начались проблемы с мобильной связью и Интернетом. Люди выбежали на улицы, так как опасаются повторных толчков.
Выбор редакции
Камера видеонаблюдения засняла момент землетрясения в Ереване
В Ереване подрались демонстранты и полиция — видео
Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту
Машины разбросаны по обочине: на трассе под Симферополем в несколько аварий попали 32 автомобиля
13 февраля стало вторым самым снежным днём в Москве за 142 года
Комментариев: 0