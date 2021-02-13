Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Ереване

Как сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, очаг залегал на глубине двух километров. Данные о возможных пострадавших пока не поступали. Местные жители в соцсетях рассказывают, что после землетрясения у некоторых операторов начались проблемы с мобильной связью и Интернетом. Люди выбежали на улицы, так как опасаются повторных толчков.