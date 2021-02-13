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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Ереване

Очаг залегал на глубине двух километров.

13 февраля 2021, 11:49
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<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в столице Армении. Эпицентр находился в 13 километрах южнее Еревана. Подземные толчки продолжались несколько секунд.

Как сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, очаг залегал на глубине двух километров. Данные о возможных пострадавших пока не поступали. Местные жители в соцсетях рассказывают, что после землетрясения у некоторых операторов начались проблемы с мобильной связью и Интернетом. Люди выбежали на улицы, так как опасаются повторных толчков.

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А ранее на Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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