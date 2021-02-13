Жительница Австралии случайно утопила дочь, когда ушла проверить соцсети

Трагедией обернулось купание для семимесячной малышки из австралийского города Мургон. Девочка погибла, когда её 21-летняя мать отходила проверить социальные сети.

По данным Daily Mail, женщина купала дочь в раковине и периодически выходила из ванной, чтобы заглянуть в Интернет. Когда она вернулась в очередной раз, то увидела, что малышка посинела и никак не реагировала на прикосновения. Мать вызвала медиков, но спасти ребёнка не удалось.

Девушке предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, но отпустили под залог, так как не увидели в её поступке злого умысла. Адвокат указал, что у подзащитной не было криминального прошлого. Кроме того, когда всё случилось, молодая мама присматривала ещё за двумя детьми.

Ранее Лайф рассказывал о трагическом случае в Китае, когда круг для купания задушил малышку, но родители не сразу подняли тревогу. Семья всё же отправилась в госпиталь, но медики лишь констатировали смерть ребёнка от удушья.

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